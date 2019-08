Giovedì 29 Agosto 2019, 23:33

nuova esplosione del vulcano è avvenuta verso le 23 di giovedì allarmando i residenti e i turisti, molto numerosi. Secondo alcune testimonianze l'attività parossistica sarebbe di intensità leggermente inferiore a quella mercoledì.In questo momento sull'isola si sta depositando una fitta coltre di cenere, sabbia e altro materiale lavico. Fino ad ora non vengono segnalati danni a persone o cose.Intanto in questi giorni solo aliscafi e traghetti di linea possono attraccare a Stromboli. Il sindaco Marco Giorgianni, dopo la violenta esplosione del cratere di mercoledì, ha prorogato l'ordinanza che vieta l'ormeggio ai vaporetti carichi di turisti escursionisti che ogni giorno trasportano 3-4 mila persone dalla Sicilia e dalla Calabria.«Il provvedimento - spiega il sindaco Giorgianni - si rende necessario a fronte dell'esigenza di garantire la massima serenità nella gestione delle operazioni di verifica dell'attività vulcanica attualmente in corso, mantenendo così la attuale situazione di ordine che un eventuale e numericamente importante afflusso di escursionisti potrebbe in qualche modo condizionare. E' utile sottolineare che tale disposizione è altresì dettata dalla consapevolezza che il giovedì è sempre stato un giorno in cui i flussi escursionistici sull'Isola sono particolarmente rilevanti». A Stromboli è stato anche sospeso il concerto del gruppo artistico - musicale Kunsertu previsto per venerdì, in Piazza S. Vincenzo, così come gli altri eventi previsti in questi giorni.