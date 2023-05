Ufo avvistato su un campo militare: «Visto da decine di marines». Elicotteri in volo: ma cosa è successo?

Un oggetto non identicato, Ufo, di forma triangolare è stato avvistato sulla base militare della California, Stati Uniti, e filmato. Ma non solo, perché almeno cinquanta marines americani sono testimoni di quanto accaduto nel 2021 a Twentynine Palms. Un ufficiale è riuscito anche a scattare una fotografia nitida dell'oggetto in lontananza che sorvola il campo militare.

Traghetto urta il pontile, si apre una falla: il disperato intervento dell'equipaggio evita l'affondamento

Josh Boswell and @ChrisUKSharp report in the Daily Mail on a black triangular shaped UFO now being referred to under the US congress as a UAP with five red lights that was seen hovering in the night sky at Camp Wilson in California on April 20, 2021. This comes at a time where… pic.twitter.com/jzLHR6lI8M