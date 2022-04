Ucraina, patron della vodka rapito da uomini armati: la sua Zlatogor ha le bottiglie a forma di kalashnikov

La sua vodka è famosa in Ucraina per il packaging a forma di armi da fuoco, principalmente kalashnikov, fucili o pistole. Ora Nikolay Petrenko, proprietario del marchio Zlatogor, è irreperibile e risulterebbe essere stato rapito da un commando di uomini armati in mimetica.

A dare la notizia, sul suo canale Telegram, il deputato ucraino Oleksandr Dubinsky: «Ieri sera il proprietario del marchio Zlatogor Nikolay Petrenko è stato rapito da sconosciuti in mimetica dalla sua stessa casa, nel villaggio di Kozin», scrive Dubinsky. «La casa è stata derubata», aggiunge nel suo messaggio.

Ultimo aggiornamento: Domenica 10 Aprile 2022, 12:20

