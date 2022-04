Veronika, violinista fuggita dall'Ucraina, suona in piazza. I vigili la cacciano, ora suonerà al Conservatorio

Dopo essere stata allontanata dai vigili urbani fiorentini mentre suonava in piazza Duomo, la buona notizia: la giovane ucraina Veronika, fuggita dalla guerra, inizierà a suonare al conservatorio Cherubini di Firenze, grazie a una borsa di studio. Il lieto fine per la giovane si materializza dopo alcune polemiche nel capoluogo toscano.

Veronika, 19 anni, aveva scelto di suonare il suo violino in piazza del Duomo a Firenze, come riporta il Corriere Fiorentino, con l'obiettivo di raccogliere fondi e mandarli alla sua famiglia. Un atto nobile che aveva suscitato la generosità di numerosi passanti, fiorentini e non, interrotto però dai vigili urbani in borghese che si sono avvicinati dicendole di smettere, spiegando che a Firenze non si può suonare per strada senza un apposito permesso. La ragazza ha così riposto il violino nella custodia a malincuore.

Per lei una soluzione è stata trovata giovedì mattina. Il sindaco Dario Nardella, che come Veronika suona il violino, ha organizzato un incontro tra la ragazza e il direttore del Cherubini, Giovanni Pucciarmati, che le ha proposto l'iscrizione al conservatorio. «Da dopo Pasqua inizierà le lezioni. Sono previste borse di studio per ragazzi in difficoltà, e lei frequenterà il nostro istituto gratuitamente», è stato chiarito dal conservatorio.

Ultimo aggiornamento: Domenica 10 Aprile 2022, 08:45

