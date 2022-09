Uccide la migliore amica per rubarle il feto dalla pancia e fingere che sia suo figlio: il bimbo muore

Ha ucciso la sua migliore amica tagliandole la pancia e rubandole il feto dall'utero per poter fingere che fosse figlio suo. Taylor Parker, 29 anni, è sotto processo accusato di aver ucciso Regan Simmons-Hancock e il bambino non ancora nato di nome Braxlynn Sage a New Boston, in Texas, nell'ottobre 2020.

Leggi anche > Detenuto trovato morto in cella: era stato costretto ad ascoltare per ore Baby Shark

Leggi anche > Travolge con il rimorchio il figlio di 3 anni e lo uccide: «Non mi sono accorto di nulla»

Pare che la donna fosse disperata dal fatto che non riuscisse a concepire naturalmente un bambino insieme al suo compagno, così ha deciso di rubare quello della sua più cara amica in avanzato stato di gravidanza. La Parker è accusata di aver lasciato la vittima incinta di 34 settimane a morire davanti alla figlia di tre anni dopo aver rimosso il bambino dalla pancia con un bisturi.

Secondo l'accusa la donna avrebbe reciso l'utero dell'amica e l'avrebbe poi lasciata morire dissanguata allo scopo di rubare il bambino. La Parker avrebbe dato oltre 100 coltellate alla Simmons-Hancock, poi ha simulato il parto. La donna avrebbe comprato una tuta su internet che l'avrebbe fatta sembrare incinta per mesi, poi, dopo il delitto ha preso la placenta dell'amica e ha finto che fosse la sua. La verità è poi venuta a galla.

La donna, arrestata e ora a processo, nega ogni accusa, ma secondo gli avvocati potrebbe rischiare anche la pena di morte. Diversi testimoni hanno confermato il suo grande desiderio di maternità e il dolore provato per il mancato concepimento. Pare che la Parker avesse anche offerto 100 mila dollari a una donna per avere una madre surrogato ma che il progetto non sia andato a buon fine.

Aurora Ramazzotti incinta, le prime foto con il pancino in visita ai suoceri https://t.co/pk8xOHkuko — Leggo (@leggoit) September 14, 2022

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Settembre 2022, 13:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA