«Ero il ragazzo più sano del mondo e ora ho un tumore terminale. Potevo evitarlo, non fate come me» Liam spera che la sua storia diventi un monito per tutte quelle persone che non ascoltano i sintomi mettendo così in pericolo se stessi







di Redazione Web Nessuno avrebbe mai immaginato che Liam Griffiths, un ragazzo di 31 anni, si sarebbe trovato di fronte a una battaglia così diffile contro il tumore. La sua storia è un grido straziante contro il silenzio e l'auto-negligenza che spesso affliggono gli uomini quando si tratta di ascoltare i sintomi sul loro corpo. Di Middlesbrough, Inghilterra, Liam si descriveva come «l'uomo più sano del mondo» e si allenava ogni giorno. A marzo di quest'anno, ha iniziato a soffrire di gonfiore addominale, stitichezza cronica, crampi e vomito. Invece di prestare attenzione a questi segnali di pericolo, ha scelto di «fare il duro», come lui stesso ha detto, e continuare a lavorare, dato che era un lavoratore autonomo e aveva bisogno di soldi. Lo riporta il Daily Mail. Il ricovero e la scoperta Le sue condizioni, tuttavia, sono diventate insostenibili, costringendolo a recarsi in ospedale. Qui è emersa la terribile verità: a Liam è stata diagnosticata prima la malattia di Crohn e successivamente un tumore peritoneale. Nonostante l'intervento chirurgico, i medici hanno affermato che il cancro di Liam è terminale. La sua amica, Eve Bannatyne, figlia della star di Dragon's Den, Duncan Bannatyne, ha contribuito a raccogliere oltre 21mila euro per Liam su JustGiving, un sostegno che si è dimostrato cruciale in questa difficile fase della sua vita. Sulla piattaforma di crowdfunding, la ragazza ha scritto: «Sta combattendo con coraggio un cancro terminale a soli 31 anni, e abbiamo urgentemente bisogno di supporto per accedere a medicine che possano alleviare il suo dolore e, speriamo, prolungare la sua vita». Liam vuole che la sua storia sia un monito: «Non ignorate i sintomi». La sua è una lezione di coraggio e una chiamata all'azione e alla consapevolezza per tutti gli uomini. Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Dicembre 2023, 10:43

