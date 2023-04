Tumore al cervello, la scoperta choc: «Gli occhi erano diventati completamente bianchi»

di Redazione web

Una vita difficile quella di Kerry Warburton, 35 anni, madre di due figli, costretta a combattere per l'amore dei suoi bambini. Dopo aver perso il padre, morto suicida, alla donna è stato diagnosticato per due volte, il tumore al cervello. Tutto nell'arco di sei mesi. Ed è stato altrettanto tragico il modo in cui si è accorta del male. «Gli occhi sono diventati completamente bianchi» e poi una serie di convulsioni che l'hanno costretta ad abbandonare anche il lavoro che aveva sognato, l'insegnamento.

Male ritorna

Nonostante tutto, Kerry non si è persa d'animo. Si è sottoposta ad un intervento di craniotomia, ha avuto un secondo bambino, che ora ha 10 mesi, ed ora, insieme al marito, sta raccogliendo fondi per tentare una cura con cellule staminali che potrebbe prolungare la sua vita di 3-5 anni, visto che il tumore è tornato.

Viva per i figli

«Sono ancora viva solo per il bene dei miei figli» ha detto la donna originaria di Gainsborough, nel Regno Unito, che a causa della massa tumorale può avere fino a 3 crisi epilettiche al mese, motivo per cui ha insegnato al figlio più grande di 10 anni, come capire se sta avendo una crisi e come chiamare i servizi di emergenza al telefono.

Raccolta fondi per Kerry

Per raccogliere fondi per la terapia con cellule staminali, Craig il marito della donna ha creato una pagina di raccolta fondi su GoFundMe, promettendo di percorrere un lungo cammino, l'equivalente di una mezza maratona con il peso di sua moglie sulla schiena, ovvero 12 pietre. «La gravità cercherà di trascinarmi nel terreno proprio come questo tumore sta cercando di metterla nel terreno, ma sfideremo entrambi».

