Si tuffa nel lago ghiacciato per salvare i suoi cani: gli animali sopravvivono lui muore assiderato

Lunedì 16 Dicembre 2019

Siper, ma. David Schmidt, 39 anni, stava facendo una passeggiata, come spesso accadeva, insieme ai suoi cani l, nella California del Nord. Proprio mentre i cani camminavano devono aver notato qualcosa in acqua e tutti e tre si sono gettati nel lago ghiacciato, con i rischio di morire assiderati.Il loro padrone non ci ha pensato un secondo e si è tuffato dopo di loro nella speranza di salvarli. Quando sul luogo sono arrivati i soccorsi però per il 39enne non c'era più nulla da fare. I cani si trovavano in acqua, in difficoltà, mentre cercavano di nuotare mentre di David non c'erano tracce. I cani sono stati messi in salvo e portati in una clinica veterinaria, e secondo i medici se la caveranno, ma il loro padrone è morto.Per recuperre il corpo è stato necessario utilizzare un robot subacqueo. Lo sceriffo ha archiviato il caso come una tragica fatalità e ha rinnovato a tutti l'allerta a non calpestare laghi ghiacciati in questo periodo dell'anno perché potrebbero cedere e cadere nelle acque gelide comporterebbe la morte.