Trump, Melania grande assente: voci di divorzio, cosa succede?

Dov'è Melania? L'assenza dell'ex First Lady dal comizio di Donald Trump a Mar-a-Lago qualche ora dopo la storica comparizione nel tribunale di Manhattan non è passata inosservata e sui tabloid, soprattutto quelli britannici, si ipotizza che per l'ex coppia presidenziale il divorzio sia sempre più vicino. La crisi tra Donald e Melania non è certo iniziata in questi giorni.

Sin dalla fine del mandato del tycoon alla Casa Bianca i media avevano speculato sul fatto che l'ex modella 49enne avesse deciso di condurre una vita separata dal marito e concentrarsi esclusivamente sul figlio Barron, oggi 17enne. Ma il colpo di grazia al matrimonio sarebbe arrivato con l'incriminazione dell'ex presidente per i pagamenti alla pornostar Stormy Daniels.

Un affaire che Trump ha avuto solo quattro mesi dopo aver sposato Melania e mentre lei era incinta. Se il tradimento di lui con un'attrice hard non fosse stato abbastanza, dalle carte dell'incriminazione sono spuntati anche un'altra storia con l'ex coniglietta di Playboy Karen McDougal e un presunto figlio illegittimo. Troppo pure per la 'sfinge slovenà, come la chiamano poco affettuosamente i tabloid del Regno Unito per la sua tendenza quando era First Lady a parlare poco e interagire meno.

«La signora Trump è forte, è concentrata sulla sua famiglia e sostiene il marito come ha sempre fatto», hanno riferito due fonti al Daily Mail. E però, a parte un'apparizione a cena nel resort a fianco dell'ex presidente la sera dell'incriminazione, fasciata in uno abito rosso fuoco, Melania è sparita dai radar. Non era nemmeno nella lista dei passeggeri del volo privato che ha portato il tycoon a New York. Salvo poi comparire alla Trump Tower, qualche ora dopo, sempre elegantissima in un cappotto color crema e gli immancabili occhiali da sole, mentre il marito sedeva al banco degli imputati nel tribunale di Manhattan a qualche chilometro di distanza.

Poi di lei si sono di nuovo perse le tracce: non è scesa dall'aereo in Florida, non è comparsa nel salone delle feste di Mar-a-Lago per ascoltare il discorso del marito che non l'ha neanche menzionata quando ha ringraziato la sua famiglia. Se le voci di rottura dovessero essere confermate, Trump stabilirà un altro record. Non solo sarà il primo ex presidente Usa ad essere stato incriminato, ma anche il primo ad aver divorziato. Non un buon biglietto da visita per quella parte di suoi elettori super cristiani.

L'altra grande assente a Mar-a-Lago è stata la figlia ed ex prima consigliera Ivanka che è rimasta a Miami con il marito Jared Kushner e i figli. L'ex first daughter aveva annunciato qualche tempo fa di voler fare un passo indietro dalla vita pubblica e di non voler seguire il tycoon nella sua seconda avventura politica. Giovedì, dopo la notizia dell'incriminazione, ha pubblicato uno scarno comunicato nel quale diceva di «amare il padre» e gli Stati Uniti. Ma pare che da allora non abbia più parlato con Trump.

