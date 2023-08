Trump arrestato nel carcere di Atlanta, scattata la foto segnaletica: è la prima volta per un ex presidente Usa. Rilasciato su cauzione scrive: «Mai arrendersi»

Donald Trump è atteso in serata al famigerato carcere di Atlanta per l'arresto (con rilascio su cauzione da 200mila dollari), con foto segnaletica e rilevazione delle impronte digitali, dopo la quarta incriminazione per il tentativo di sovvertire il voto in Georgia nel 2020. L'ex presidente partirà dalla sua residenza in New Jersey e troverà un carcere blindato, con alte misure di sicurezza. Tornando al suo istinto a massimizzare l'effetto mediatico e a trasformare i suoi processi in show per screditare gli inquirenti e mobilitare i fan, il tycoon ha scelto di costituirsi in prime time per le tv, e forse di parlare di fronte a telecamere e reporter subito dopo l'arresto. Il 5 settembre invece l'udienza in cui dovrà dichiararsi colpevole o meno.

Secondo quanto riferito da un insider alla Cnn, la prassi prevede che all'arrivo in prigione all'imputato sia chiesto di mostrare la propria carta d'identità e poi di percorrere un lungo corridoio con stanze affollate e pareti di vetro piene di persone in attesa di pagare la cauzione.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Agosto 2023, 07:36

