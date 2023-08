(Agenzia Vista) Usa, 02 agosto 2023 "L'illegalità di queste persecuzioni del presidente Trump e dei suoi sostenitori è una reminiscenza della Germania nazista degli anni '30 e dell'ex Unione Sovietica, e di altri regimi dittatoriali e autoritari. Il presidente Trump ha sempre rispettato la legge e la Costituzione, assistito da molti avvocati di grande esperienza. Tre anni fa avevamo confini sicuri, indipendenza energetica, niente inflazione e una grande economia. Oggi siamo una nazione in declino. Il presidente Trump non si farà scoraggiare da questa vergognosa e senza precedenti persecuzione politica". Questo il commento che Donald Trump ha pubblicato sulla sua piattaforma social, Truth, dopo la nuova incriminazione nei suoi confronti, la terza, per l'assalto al Congresso Usa del 6 gennaio 2021. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Agosto 2023, 07:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA