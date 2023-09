«Ho perso i risparmi di una vita a causa di un sensitivo: doveva scacciare gli spiriti maligni»

di Redazione web

Molto spesso ci si affida a sensitivi o guide spirituali per risolvere dei problemi, per avere delle informazioni sul proprio futuro o per "restare in contatto" con i defunti. Però, capita che si tratti per lo più di truffe ai danni di persone che vivono uno stato di malessere e profondo dispiacere. Chi se ne approfitta, non si rende conto del danno enorme che fa.

Ecco quanto è accaduto a Antoinette, una donna australiana, di Melbourne, che ha perso oltre 15mila sterline, circa 17.500 euro, per liberarsi degli «spiriti maligni» che la tormentavano. Ecco cos'è successo.

La truffa

Antoinette usciva da una relazione amorosa violenta e, nel 2021, decise di rivolgersi ad un "guaritore" online che le togliesse i malesseri causati da questo amore.

Credendo di risolvere i suoi problemi di cuore, la donna di Melbourne si è ritrovata dinanzi ad una persona che sosteneva di vedere su di lei una maledizione e che per liberarsene avrebbe avuto bisogno di più incontri.

«A quel tempo ero davvero, davvero vulnerabile e non avevo nulla da perdere. È stato allora che il prezzo è passato da 50 sterline a mille, poi duemila, poi aumentavano sempre di più sino a raggiungere 8 mila», ha spiegato al blog 9Honey.

Quando Antoinette iniziò ad avere problemi con le ingenti somme che stava pagando, il guaritore ha iniziato a ricattarla. Ha detto che lui le aveva intimato di non parlarne con nessuno, neanche con i suoi amici o familiari, di quello che stava succedendo, altrimenti l'incantesimo dei demoni sarebbe peggiorato. Ha detto che se non avesse pagato, sarebbe morta. La donna iniziò a capire di essere stata manipolata, ma intanto l'uomo le aveva sotratto quasi tutti i risparmi di una vita.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Settembre 2023, 17:39

