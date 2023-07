La fidanzata non può avere figli, trans smette la cura e dà alla luce una bambina: «Amo fare il papà, ora vogliamo un altro bebè»

La sua fidanzata non può avere figli, così lui non ci ha pensato un attimo. Nonostante stesse assumendo testosterone per la sua transizione da donna a uomo, ha interrotto tutto per avere il figlio che tanto desideravano di avere. E, dopo qualche tentativo, ecco che è nata la loro bambina.

Donna incinta di 7 mesi muore con il bambino in grembo nello scontro con un coccodrillo: nell'auto anche gli altri tre figli di 6, 11 e 13 anni

Muore a 22 anni per una crisi epilettica: la vlogger Annabelle Ham era a un addio al nubilato, scomparsa e ritrovata senza vita

Trans partorisce una bimba

L'incredibile storia arriva dalla Gran Bretagna dove Caleb Bolden, una ragazza transgender di 27 anni, ha iniziato la sua transizione sei anni fa. E, proprio nello stesso periodo, insieme alla sua compagna Niamh, hanno iniziato a cercare di avere un bambino, grazie a un donatore. Sfortunatamente, però, in questi anni la giovane ha subito tre aborti spontanei e due gemellini sono nati morti. Un dolore tremendo, oltre che a una spesa enorme, visto che tutti i tentativi sono costati più di 80mila euro per i vari trattamenti di fertilità e per le donazioni di sperma.

Ma la coppia non si è arresa. A prendere in mano le redini della situazione è stato Caleb che non aveva ancora ultimato la sua transizione. Per non vedere la sua compagna soffrire, ha deciso di interrompere il suo trattamento di testosterone per poter rimanere incinto. Lui trans che da sempre desiderava diventare un uomo a tutti gli effetti e che con la cura che stava facendo aveva il corpo pieno di ormoni maschili, ha compiuto l'atto per eccellenza dedicato solo alle donne. «Per amore questo e altro», ha dichiarato.

Lo scorso maggio, poi, è nata la piccola Isla-Rae Bolden. Sebbene durante i mesi di gravidanza abbia sofferto di disforia di genere e, sui social sia stato attaccato da molti, Caleb ha dichiarato che ama essere un papà e che lo farà di nuovo: «Vogliamo anche un maschietto e presto cercherò di rimanere incinto nuovamente», ha rivelato sui suoi profili social.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Luglio 2023, 19:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA