Tornado devastano gli Usa, in Kentucky si temono 100 morti. Dichiarato lo stato di emergenza

Si temono tra i 50 e i 100 morti nel sud-ovest del Kentucky a causa dei tornado che stanno in queste ore devastando parte degli Usa. Lo riferisce il governatore dello Stato, Andy Beshear, citato dalla Cnn. Lo stesso governatore nella notte ha dichiarato lo stato di emergenza e disposto l'intervento della Guardia Nazionale. «Perderemo oltre 50 persone, probabilmente anche un numero fra 70 e 100 vittime», ha affermato il governatore Beshear.

Una potente perturbazione ha attraversato parte degli Usa nelle scorse ore producendo almeno 19 tornado in cinque Stati e causando ingenti danni e vittime. I morti attribuiti al maltempo sono almeno due in Arkansas, riferisce la Cnn, dove un o dei tornado ha colpito anche una casa di riposo, a Monette. Nel vicino Mississippi, a sole otto miglia, a Leachville, una donna ha perso la vita dopo che la tempesta ha fatto sì che i clienti di un minimarket rimanessero intrappolati nel negozio.

Anche in Tennessee si contano i danni e diverse persone rimaste intrappolate per ore. Mentre in Illinois è stato danneggiato un magazzino di Amazon, a Edwardsville che si trova 24 miglia a ovest di St. Louis in Missouri, che pure è uno degli Stati colpiti, come anche il Kentucky. Nel complesso la forte perturbazione ha interessato oltre 55 milioni di persone in tutti gli Usa e sono circa 157mila, in sei Stati, i residenti rimasti al buio a causa di problemi alla rete elettrica.

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Dicembre 2021, 13:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA