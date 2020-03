Adolescente posta in rete il Tiktok sulla sua interruzione di gravidanza: «Aborto time, parte seconda»

Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Marzo 2020, 15:51

Un. Il video girato da una ragazza con la nota e diffusa app Tiktok ha fatto il giro del mondo e ha indignato molte persone sulla leggerezza con cui lae anche molto doloroso solitamente per una donna.Il video, che è stato poi rimosso, si intitola "Aborto time, parte seconda" mostra la giovane californiana, a suon di musica raccontare l'interruzione di gravidanza. Prima la ragazza mostra la sua pancia mentre l'amica fa vedere il test di gravidanza positivo in sottofondo suona un remix di "It Will Rain" di Bruno Mars. Sembra che si stia asciugando qualcosa dai suoi occhi, suggerendo che potrebbe aver pianto dopo aver appreso la notizia della sua gravidanza.Poi il video si sposta al Planned Parenthood a Pasadena, in California dove la ragazza, chiamata Ashley nel video, viene sottoposta a un'ecografia. Non si sa se alla fine abbia interrotto la gravidanza, ma il modo in cui ha descritto e affrontato un tema tanto delicato non è piaciuto, come riporta anche il Daily Mail. Decine di persone sui social hanno discusso sul tema, chi sostenendo il diritto della madre gestire come meglio crede la scelta dell'aborto e chi accusandola di spettacolarizzare un momento così intimo e delicato.