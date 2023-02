Terremoto in Turchia, la scossa registrata in tutto il mondo: «Mille volte più forte di quello di Amatrice del 2016» Amato (Ingv): considerando la magnitudo 5.9 del terremoto di Amatrice, «in termini di energia liberata, quello avvenuto in Turchia è stato di quasi mille volte superiore in termini di energia liberata» e 30 volte superiore rispetto a quello dell'Irpinia, di magnitudo 6.9