Tassista scopre il suo ragazzo con un'altra donna: ecco la reazione

Se decidessi di guidare un taxi nel tempo libero, attento a chi sale a bordo. A raccontare la storia di un tradimento è una donna americana, Jen, che sul suo Uber ha casualmente preso il suo ragazzo con un'altra donna durante una corsa notturna.

In un video su social, la ragazza ha spiegato che venerdì sera ha avuto inizio il folle momento imbarazzante in cui, per guadagnare qualche soldo, ha fatto un'amara scoperta. Scopriamo insieme cos'è successo.

Taxi con sorpresa

Jen ha condiviso tramite il suo account TikTok un video in cui spiegava di aver accettato una corsa lo scorso venerdì sera. Il ragazzo con cui si stava frequentando era il cliente e, insapettatamente, non era da solo, ma in dolce compagnia. Ad aver chiamato l'Uber, infatti, è stata proprio un'altra donna.

«Quando decidi di restare a casa un venerdì, guida un Uber e il tuo uomo potrebbe sedersi sul sedile posteriore con un'altra ragazza - ha affermato Jen nel video -. Oggi è lunedì e tutto questo è successo venerdì. Questo ragazzo e io ci siamo incontrati su Hinge (app di incontri, ndr) e le cose andavano bene tra noi, ma eravamo all'inizio di una relazione.



Il risvolto inaspettato

Jen, che viene dagli Stati Uniti, ha ammesso di aver passato il resto della giornata successiva a preoccuparsi che il suo ragazzo le fosse infedele. Lui l'ha chiamata la sera stessa spiegandole che era solo un'amica e che non doveva preoccuparsi. Ma poi un risvolto inaspettato ha fatto sì che la vicenda prendesse un'altra piega.

Come riporta il Mirror, infatti, la ragazza ha spiegato: «Domenica esco con i miei amici. Andiamo in un bar e incontro lì quell'altra ragazza. Dico alla cameriera che mi vergognavo perché l'avevo vista in taxi con il mio ragazzo e proprio la dipendente mi dice che la conosce e che sa che tra loro non c'è solo un'amicizia. Così provo a farmi dare spiegazioni proprio da lei che conferma che hanno una relazione. Abbiamo chiamato anche lui e non ha neagato. Mi ha deluso molto».

