Tarantole, scoperto un allevamento illegale: «Più di 400 esemplari appartenenti a 49 diverse specie»

Allevava illegalmente 49 diverse specie die, nel suo, era riuscito a crescerne. Un blitz in casa da parte delle forze dell'ordine ha però messo la parola fine all'di un uomo, appassionato di artropodi.La scena che si è presentata agli occhi degli agenti della Guardia Civil a, nella comunità di Valencia, è di quelle difficili da dimenticare. Come riporta 20minutos.es di varie specie sono state rinvenute all'interno dell': gli animali allevati erano tutti velenosi, in grado di arrecare danni all'uomo senza tuttavia costituire un pericolo di morte.Il blitz è giunto in seguito ad una lunga indagine condotta dagli agenti della zona, che miravano a contrastare la diffusione ed il traffico di specie esotiche, protette o invasive. Gli uomini della Guardia Civil, durante il sopralluogo, hanno anche accertato che quelle oltre 400erano allevate in violazione a diverse leggi, regionali e statali, che prevedono il rilascio della licenza municipale per l'attività e l'obbligo di stipulare un'assicurazione per il possesso di animali potenzialmente pericolosi. L'uomo è stato denunciato, mentre le tarantole sono state sequestrate.