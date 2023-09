Come alzarsi dal letto al primo colpo senza posticipare la sveglia grazie a un barattolo di marmellata: «Non sarei mai così crudele»

di Redazione web

Svegliarsi la mattina presto per andare al lavoro o studiare può diventare una vera prova davvero dura per molti. Pochissime persone riescono ad alzarsi dal letto non appena suona la sveglia e la maggior parte sceglie di rimandarla. Un’azione che può portare a ritardi importanti. Per evitare di ritrovarsi in questo tipo di situazione, c’è chi mette il telefono lontano e quindi è costretto ad alzarsi. Tuttavia, la distanza può rendere il suono meno potente e si rischia di non sentirlo bene. Per ovviare al problema, il consiglio arriva da un video pubblicato da un utente di TikTok che ha trovato la sua salvezza in un barattolo di marmellata.

La sveglia con la marmellata

Il video con il trucco per svegliarsi al primo suono della sveglia impostata sul telefono arriva dall'utente @bakibbcola, ed è diventato rapidamente virale. «Se la sveglia fosse vicina per sentirla, ma dovessi andare lontano per spegnerla?», chiede. Il tiktoker spiega che il suo punto di riferimento è un barattolo di marmellata, che deve scansionare attraverso un'applicazione in modo che la sveglia smetta di suonare. Ci sono utenti che utilizzano questa stessa applicazione, ma invece di scansionare un codice a barre, devono risolvere un piccolo problema di matematica per disattivarla. Un'opzione che può essere un vero incubo. L'autore del video mostra come funziona questo processo. Nel suo caso si tratta di una sveglia con la voce del cantante Anuel AA che emette suoni stridenti.

I commenti

La clip ha quasi 8 milioni di visualizzazioni, oltre a 1,4 milioni di Mi piace, 300.000 salvati e oltre 6.000 commenti. Nonostante il notevole successo del video, sono diversi gli utenti che hanno bocciato questa strategia. «Mi rifiuto di essere così crudele con me stesso», «E se finisci la marmellata, cosa fai?», «Il secondo giorno ho già dipinto il QR code sul cuscino», alcuni dei commenti più divertenti.

