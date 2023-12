Studentessa strappa i manifesti degli ostaggi israeliani in mano di Hamas: l'università la sospende e le toglie la borsa di studio

La guerra scoppiata in Medio Oriente tra Israele e Hamas, dopo l'attacco del 7 ottobre scorso, ha generato un'ondata di manifestazioni e proteste di civili che si schierano apertamente a favore di una parte o dell'altra. Anche le università sono diventati banchi di tribunali con gli studenti che si ergono a giudici.

Alla New York University, ad esempio, una studentessa filo-palestinese è stata sospesa dopo aver strappato i manifesti che raffiguravano i volti dei cittadini israeliani rapiti da Hamas. La scena è stata ripresa da altri studenti e poi condivisa sui social. Quelle immagini hanno causato la sospensione della studentessa, che avrebbe anche perso la borsa di studio a causa del suo atto definito "politico" e non gradito dai vertici universitari.

