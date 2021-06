Stella McCartney lancia la campagna per la collezione Autunno 2021, "Our Time Has Come": animali al posto degli uomini

Stella McCartney debutta con la nuova collezione 2021 con una campagna pubblicitaria molto particolare, con gli animali ben abbigliati che si svegliano e popolano Londra. Un messaggio diretto da parte della stilista britannica, da sempre sostenitrice dei diritti degli animali.

Stella McCartney vuole che celebriamo gli animali come nostri pari. La stilista, come spiega il “The Guardian”, che è stata a lungo una sostenitrice dei diritti degli animali e della ricerca della sostenibilità nel settore della moda, ha debuttato martedì con la sua nuova collezione autunno 2021 con una campagna pubblicitaria che ha richiesto l'aiuto di alcuni animali ben abbigliati.

“Our Times Has Come” ("E' giunta la nsotra ora") mostra gli animali che si risvegliano e popolano Londra, vivendo liberi e prendendo il posto degli umani. Le creature, fotografate mentre passeggiano tra il pubblico in alcune delle zone più trafficate di Londra, come Trafalgar Square, Mayfair e Piccadilly Circus, indossano le ultime felpe, borse, abiti e scarpe da ginnastica della designer.

La campagna, scattata dai fotografi di moda Mert Alas e Marcus Piggott, è nello stile di un documentario del National Geographic, poiché il comico David Walliams racconta i comportamenti di conigli, orsi, lupi e uccelli che sono scesi nelle strade del centro di Londra. Un messaggio da parte di Stella McCartney anche per sottolineare che tutt’oggi la vendita e l’importazione di pellicce è ancora totalmente legale.

