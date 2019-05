Neo sposi in luna di miele avvertono uno strano odore in camera, la moglie muore poche ore dopo

Venerdì 10 Maggio 2019, 18:38

Novelliper cause misteriose. La 31enne Usheila Patel e suo marito, Khilan Chandaria, doppo essersi sposati in Inghilterra erao volati in Sri Lanka per la loroAppena entrati nella stanza del resort a 5 stelle però hanno notato une il loro viaggio d'amore si è concluso in tragedia.I due, come riporta l' Independent , hanno allertato il personale in merito allo strano odore nella stanza, poi hanno ordinato da mangiare in camera e sono andati a letto. Una cena leggera, un panino e delle patatine, ma nel corso della notte hanno iniziato a stare molto male, fino a vomitare sangue. È stato allora che hanno deciso di allertare i soccorsi e sono stati portati con urgenza in ospedale.Credendo fosse una semplice intossicazione alimentare non hanno dato peso al loro malore, ma la loro condizione di salute era più gravde del previsto. La 31enne è morta poco dopo il ricovero a causa della gravissima disidratazione, mentre il marito è ancora ricoverato in gravi condizioni, anche se secondo i medici se la caverà. Non si conoscono le cause del loro malore, la autorità stanno indagando e i sanitari stanno facendo dei test per fare una diagnosi precisa.