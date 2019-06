Spiagge invase da batteri mangia carne: «Colpa dell'innalzamento delle temperature»

Giovedì 20 Giugno 2019, 22:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LeA lanciare l'allerta è l'Università di Philadelphia che sta conducendo uno studio sui mari e ha scoperto cheotrebbe far proliferare i cosidettSono già 5 i casi di bagnanti che nelle coste americane hanno contratto la malattia e il numero potrebbe essere destinato a salire.Secondo quanto riporta il Daily Mail , questi batteri devono avere temperature superficiali superiori a 13 C per prosperare, e sono più comuni nelle acque circostanti gli stati come Texas, Florida, Louisiana e Florida. La temperatura delle acque è notevolmente salita e il proliferare di questi batteri di conseguenza. I medici del Cooper University Hospital di Camden, nel New Jersey, vicino alla baia, hanno visto solo un caso di batterio Vibrio tra il 2008 e il 2016. Ma in sole due estati - 2017 e 2018 - lo stesso ospedale ha visto cinque casi, di cui uno mortale.Questi batteri entrano in contatto con la carne e avviano un'infezione che mangia letteralmente la carne. Il processo di diffusione è molto veloce e si rischia di sviluppare numerose complicazioni. Per ora le persone colpite sono tutte con precedenti problemi di salute, bambini e anziani, ma i batterio potrebbe diventare più aggressivo e la situazione potrebbe ulteriormente aggravarsi.