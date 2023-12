Sparatoria in famiglia per i regali di Natale: morta mamma 23enne, arrestati i fratelli di 14 e 15 anni

di Redazione Web

Una sparatoria in famiglia ha sconvolto la comunità di Largo, una cittadina vicino Tampa, in Florida (Usa). Il tutto sarebbe avvenuto a causa di una lite per i regali di Natale e a rimetterci la vita è stata Abrielle Baldwin, una giovane 23enne mamma di due figli, uccisa dal fratello minore.

La tragedia è stata resa pubblica dalle autorità attraverso la conferenza stampa dello sceriffo della Contea di Pinellas, Bob Gualtieri.

La tragedia

Secondo quanto raccontato dallo sceriffo, la famiglia (composta da una nonna, i suoi figli di 14, 15 e 23 anni, e i due figli piccoli della 23enne Abrielle Baldwin) era andata a fare shopping natalizio quando i due ragazzi di 14 e 15 anni avrebbero cominciato a litigare per chi avrebbe dovuto avere più regali.

La questione sarebbe riscoppiata una volta a casa: a quel punto il 14enne avrebbe tirato fuori una pistola minacciando di sparare in testa al fratello. La colluttazione si sarebbe spostata all'esterno, in giardino, dove Abrielle, con in braccio il figlio piccolo, avrebbe intimato i due di smetterla.

A quel punto il 14enne le ha sparato bucandole i polmoni e uccidendola, il bambino in braccio è rimasto incolume.

Le accuse

Abrielle Baldwin è stata portata in un ospedale, dove è stata dichiarata morta, ha detto Gualtieri. «Il proiettile ha attraversato il suo braccio sinistro entrando nel suo petto, colpendo entrambi i suoi polmoni. Ha avuto un'emorragia interna che le ha impedito di respirare», ha aggiunto.

Il ragazzo di 14 anni è stato sottoposto a un intervento chirurgico ed è ora in condizioni stabili in un ospedale. È stato accusato di omicidio di primo grado, abusi sui minori e possesso di arma da fuoco, ha detto la polizia. L'ufficio del procuratore di stato esaminerà il caso e deciderà se l'adolescente sarà accusato da adulto.

Su suo fratello di 15 anni, invece, pendono le accuse di tentato omicidio di primo grado e manomissione di prove fisiche. Entrambi gli adolescenti hanno precedenti arresti per furti con auto.

«Questi ragazzi portano abitualmente armi da fuoco e questo è ciò che accade quando si hanno giovani delinquenti che portano armi», ha detto Gualtieri. «Si arrabbiano, non sanno come gestire le cose e finiscono per spararsi a vicenda».

