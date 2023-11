Southgate choc: «Molti calciatori usano lo snus. È come l’eroina»

di Tommaso Cometti

Si è diffusa una nuova moda tra i calciatori inglesi: lo Snus, il tabacco in polvere sotto le gengive. Non si tratta di una sostanza vietata, si tratta di trinciato senza fumo contenuto in piccole bustine che vengono posizionate tra il labbro superiore e il bordo gengivale, ma illegali da acquistare nel Regno Unito.

Le dichiarazioni del Ct inglese

La rivelazione choc arriva dal ct della Nazionale inglese, Gareth Southgate, che ha dichiarato: «Molti calciatori usano lo Snus. Non conosco tutti i dettagli delle conseguenze o del motivo per cui le persone non dovrebbero farlo. Ovviamente è una forma di tabacco, quindi non è vietato. Ma non mi stupirebbe se, tra qualche tempo, si scoprissero effetti dannosi di questa sostanza».

Anche un'altra sostanza sta destando preoccupazione: il Tramadol. La sostanza, contenuta in molti antidolorifici, per Wada (Agenzia mondiale antidoping) sarà considerata dopante dal 2024, ed è ormai accertato che moltissimi calciatori ne stiano facendo uso. L’Assocalciatori dell’Inghilterra, a questo proposito, ha mandato una mail a 5.000 giocatori avvertendoli dei pericolo del Tramadol, ritenuto “come l’eroina”.

