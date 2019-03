Sorpresa a vendere i suoi figli viene arrestata: «Erano un ostacolo per i miei appuntamenti con gli uomini»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Voleva. Rasulzhan Kyzy Barnokhon, una, è stata colta in flagranza di reato ed è arrestata a Mosca, mentre provava a vendere i suoi bambini. La donna aveva concordato una cifra dima l'intenzione sarebbe stata di darli via tutti.La 23enne sosteneva che la piccola di appena una settimana di vita rappresentava un ostacolo per gli appuntamenti galanti che avrebbe potuto avere. Come ogni neonata richiedeva molte cure e attenzioni, ma la mamma preferiva frequentare altri uomini piuttosto che lei. La donna aveva appena consegnato sua figlia quando è stata arrestata dalla polizia, come riporta anche il Daily Mail. Su di lei c'erano delle segnalazioni visto che appena 6 mesi prima aveva provato a vendere la figlia più grande di appena un anno.Incinta del terzo figlio aveva messo degli annunci in rete in cui chiedeva genitori adottivi per i propri figli, messaggio che era finito nelle mani di una ONG e che era stato segnalato alle autorità che di conseguenza hanno avviato delle indagini scoprendo poi quelle che erano le vere intenzioni della donna. La 23enne ora è stata arrestata con l'accusa di vendita di minore e se riconosciuta colpevole del reato rischia fino a 5 anni di carcere.