Sorpresa in metro, il passeggero installa un'amaca e viaggia in totale relax

Hola Luis. Estamos al tanto de la situación y nos encontramos evaluando el caso. Rechazamos este tipo de actos que pueden generar accidentes para nuestros usuarios. Además infringe nuestro reglamento del usuario y el Código Nacional de Policía. Estamos atentos a esto. Saludos. — Metro de Medellín (@metrodemedellin) 20 marzo 2019

Un caso che ha scatenato non poche polemiche, quelle di unche ha deciso di viaggiare ine di installare un'tra i vari sostegni presenti all'interno di un vagone. Il giovane voleva rilassarsi durante il viaggio, ma ha finito per scatenare una bufera.Siamo a, in: questo ragazzo è stato immortalato da vari passeggeri, che non hanno esitato a denunciare l'accaduto all'azienda di trasporti pubblici della città. In molti sono rimasti divertiti dall'installata dal ragazzo, ma c'è chi non ha apprezzato affatto il gesto, che forse rientra nell'ambito di qualche sfida virale tra adolescenti: «Non è possibile che accada questo sulla metro, quello spazio va lasciato libero per motivi di sicurezza e per consentire lo spazio di manovra a persone con mobilità ridotta». Lo riporta anche 20minutos.es. L'account ufficiale della, su Twitter, ha risposto così: «Abbiamo aperto un'indagine sull'accaduto e ovviamente condanniamo questi gesti, pericolosi per i nostri utenti. Inoltre, azioni del genere violano il nostro regolamento d'uso e anche il codice nazionale della polizia». Le autorità sono al lavoro per identificare il giovane, che potrebbe essere denunciato.