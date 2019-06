Entrano nudi in casa di un'anziana e iniziano a fare sesso, poi l'imbarazzante sorpresa

Vincent van Gogh, venduta all'asta la pistola con cui il pittore si suicidò: ecco quanto è stata pagata​

Giovedì 20 Giugno 2019, 13:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un vero e proprio choc per una, che vive da sola e che si è ritrovata inune unacompletamente. La coppia, dopo aver trovato la porta aperta, è entrata all'interno dell'appartamento e ha iniziato a faredavanti all'anziana.La grottesca vicenda, avvenuta a Edimburgo, in, non si è fermata qui. Poco dopo, l'anziana sbigottita ha visto comparire anche, anche lui completamente, che ha subito messo in guardia la coppia: «Avete sbagliato appartamento, dovevate venire nella casa accanto». Lo riporta il Mirror Dopo l'imbarazzante equivoco, i tre hanno subito abbandonato la casa dell'anziana. L'episodio, che risale a qualche tempo fa, è stato rivelato da un membro del Parlamento scozzese, che ha citato fonti di polizia durante un intervento sulle necessità di introdurre nuove regole sulle politiche abitative.