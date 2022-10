Sepolta viva dal marito che non accettava la separazione, lei si salva grazie al suo Apple Watch

Viene picchiata e accoltellata dal marito e poi sepolta viva, ma riesce a salvarsi grazie al suo smartwatch. Young Sook An, 42enne di Washington, si è salvata grazie al suo Apple Watch con il quale è stata in grado di chiamare la polizia a seguito della tremenda aggressione subita dal marito dal quale si stava separando.

La separazione e la lite

Pare che i due avessero avuto una violenta lite, dovuta proprio agli accordi per il divorzio. Secondo la ricostruzione della polizia Kyong avrebbe aggredito la compagna con calci e pugni dopo averla colta di sorpresa mentre cambiava stanza. L'uomo non avrebbe accettato l'idea di allontanarsi dalla moglie e vedendola dormire in una stanza diversa da quella matrimoniale sarebbe andato su tutte le furie.

Dopo averla colpita l'avrebbe gettata a terra legandole gambe e braccia con del nastro adesivo e l'ha accoltellata al petto. Per pochi minuti l'uomo ha abbandonato la stanza e la vittima ha approfittato per chiamare la polizia con il suo Apple Watch, l'operatore ha capito che la donna non poteva parlare e ha localizzato il ripetitore telefonico dal quale è arrivata la telefonata per inviare una pattuglia delle forze dell'ordine sul posto.

Le richerche

Quando gli agenti sono giunti sul posto non hanno trovato la donna e hanno iniziato a fare delle domande al marito, che alla fine ha confessato quello che era accaduto.

I poliziotti sono arrivati sul posto indicato, un bosco poco lontano dalla villetta familiare, e sono rusciti a disseppellire la donna. Young Sook An è stata trasportata in ospedale dove è stata soccorsa. Intanto gli agenti hanno ricostruito l'accaduto grazie allo smartwatch e hanno arrestato l'uomo.

