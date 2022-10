Va a cercare la moglie ma scopre che è stata ingoiata da un pitone. Una donna si era allontanata da casa per andare in una vicina piantagione a raccogliere delle gomma. Il marito non vedendola rientrare le è andato incontro, ma una volta sul campo ha trovato solo i sandali della donna scoprendo solo dopo che era stata aggredita dall'animale.

Leggi anche > Vegana rifiuta la derattizzazione: «Non posso uccidere i topi, sono i miei animali domestici»

Le ricerche

La donna di 54 anni della provincia di Jambi, sull'isola di Sumatra, è stata divorata da un pitone di 7 metri. La scoperta choc è stata fatta dopo che i resti del suo corpo non digeriti sono stati rinvenuti nella pancia dell'animale.

I familiari della donna avevano denunciato la scomparsa non vedendola tornare a casa dai campi, trovando le scarpe e un velo della 54enne avevano immaginato fosse successo qualcosa di grave ma non avrebbero mai pensato all'aggressione di un pitone.

Solo qualche giorno dopo gli abitanti del villaggio hanno trovato l'animale con lo stomaco visibilmente gonfio.

La scoperta

Più persone sono riuscite a immobilizzarlo e ad ucciderlo, una volta aperta la sua pancia è stata fatta la scoperta choc: i resti della donna che non erano stati digeriti si trovavano ancora nell'addome del rettile. Molto probabilmente la donna è stata prima soffocata dal serpente e poi ingoiata. Si tratta di un'aggressione molto rara, ma non è la prima volta che accade in Indonesia.

Cerca la #moglie scomparsa e scopre che è stata ingoiata da un #pitone lungo 7 metri https://t.co/70da0tzPFk — Leggo (@leggoit) October 26, 2022

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Ottobre 2022, 11:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA