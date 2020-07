Senza biglietto né mascherina, massacrano l'autista del bus: per l'uomo dichiarata la morte cerebrale

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Luglio 2020, 22:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Orrore e violenza sul bus: unche si era rifiutato di far salire alcuniè stato. Portato in ospedale, dopo qualche ora i medici hanno dichiarato laÈ accaduto nella tarda serata di ieri a, nel Sud-Ovest della Secondo quanto riportato dalla BBC , il conducente dell'autobus, di circa 50 anni, si era rifiutato di far salire un gruppo di persone che pretendeva di salire senza biglietto né mascherina e con un cane privo di guinzaglio. Quei passeggeri, a quel punto, lo hanno preso a calci e pugni, causandogli ferite gravi alla testa.Al momento, per l'accaduto, sono state arrestate cinque persone. Immediatamente è giunta la condanna del sindaco, ma i sindacati dei trasporti pubblici sono sul piede di guerra e chiedono più sicurezza per i dipendenti. Molti autisti si sono rifiutati di lavorare e lo sciopero improvviso ha causato notevoli disagi al servizio.