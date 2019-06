Selfie vicino ad una cascata, scivola e muore: la vittima è una giovane donna

Stava scattando un, ma è scivolata ed è morta: è accaduto in California, a Eagle Falls sul lato Tahoe. La vittima, la cui identità non è stata resa nota: secondo quanto riferito dai testimoni, la donna sarebbe stata troppo vicina al bordo della cascata, che precipita nel lago da un'altezza di una cinquantina di metri.

Bisogna essere prudenti quando si scattano foto e selfie in aree pericolose - hanno commentato i vigili del fuoco - Mai sottovalutare il potere di fiumi e cascate

. L'acqua molto fredda che alimenta la cascata sarebbe più veloce del solito per via di unasulle montagne della Sierra Nevada.Non è il primo caso in California: già a settembre un 18enne israeliano cadde dalla cima della Yosemite's Nevada Fall durante un selfie, mentre un mese dopo in circostanze analoghe è morta una coppia al Taft Point dello Yosemite National Park,