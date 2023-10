Mostrano lato B ogni volta che passa il treno, la folle moda del Mooning: ecco dove

di Redazione web

A Laguna Niguel, città della California, i giovani del posto onorano una tradizione iniziata nel 1979, il "Mooning". La parola in questione farebbe di certo pensare a un qualcosa che ha a che fare con la luna...magari un fenomeno celeste?

Assolutmente no, si tratta, bensì, di mostrare il proprio sedere al passaggio di un treno sui binari.

Foto e video dimostrano che quando un treno sta per passare, gruppi di persone corrono per mettersi in posa, si abbassano i pantaloni o si alzano la gonna e mostrano le proprie "chiappe".

Le origini

Questo fenomeno nasce nel 1979, quando tutti i clienti del Mugs Away Sloon, vennero invitati a mostrare il loro lato B al passare del treno, con la promessa di una consumazione gratis, da lì la tradizione.

Da quel momento, ogni secondo sabato del mese, gruppi di persone si riuniscono per onorare la tradzione del mooning, che assume il significato di "mostrare la luna", termine riferito alle "chiappe chiare " dei partecipanti.

Iniziamente il "mooning" coinvolgeva piu di 10.000 persone, via via il numero si è ridotto ma resta comunque una tradizione stravagante, a tal punto che i treni, in onore di ciò, rallentano nelle tratte in cui è consentito il "mooning" come gesto di saluto.

