Scuola, in Gran Bretagna priorità a studenti e genitori per i test anti Covid

Il governo britannico ha proposto che studenti e genitori con necessità di un test per determinare se hanno il Covid-19 possano avere la priorità. I test vengono razionati in tutto il Regno Unito a causa dell'aumento della domanda e il governo sta creando un elenco di priorità.



Ciò significa che coloro che hanno bisogno di un test più urgente per un motivo medico o sociale saranno posti in cima alla lista - e il governo afferma che questa lista potrebbe includere i bambini che vanno a scuola. Un test negativo permetterebbe loro di tornare in classe.



Il segretario alla giustizia Robert Buckland ha affermato che il governo sta affrontando "vere sfide" sui test del coronavirus e ha suggerito che gli studenti e i loro genitori abbiano la priorità di test dopo il servizio sanitario e gli assistenti sociali.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Settembre 2020, 12:08

