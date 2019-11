Il foulard si impiglia nel mixer mentre prepara la torta con il figlio, madre muore strangolata

di Alix Amer

► La mère de famille était en train de faire un gâteau avec son fils quand son foulard s'est coincé dans le robot, l'étranglant◄



Lunedì 11 Novembre 2019, 20:11

Avevano deciso di preparare un dolce insieme quando all’improvviso è accaduta la tragedia. Tutti gli ingredienti erano pronti sul bancone della cucina per essere amalgamati. Fin qui tutto normale. Poi l’utilizzo del mixer per velocizzare i tempi. Ed è in questo preciso momento che è accaduto qualcosa di assurdo. La mamma è morta davanti agli occhi del figlio. Il suo foulard è praticamente rimasto bloccato nelLa donna, 58 anni, è deceduta ieri mattina intorno alle 10.30, proprio quando la sua sciarpa è rimasta intrappolata in questa specie di frullatore. Era nella sua cucina con suo figlio adolescente, 15 anni, nella loro casa di, nellaorientale. «Aiuto, correte... mia madre sta soffocando». Il ragazzo ha chiamato i servizi di emergenza che gli hanno detto di scollegare il mixer e tagliare la sciarpa di sua madre. Ha raccontato che stavano preparando una torta insieme quando si è verificato l’incidente. «Tutto è accaduto in pochi secondi», ha aggiunto sconvolto. Pompieri e paramedici hanno fatto il possibile per far riprendere la mamma, ma è stata dichiarata morta sul posto. È previsto un esame post mortem e verrà condotta un’indagine per scoprire esattamente cosa è successo.