Al matrimonio scoppia una rissa e il video finisce in rete: gli sposi fanno causa all'hotel

Lunedì 11 Novembre 2019, 17:47

Ilpuò diventare un incubo se scoppia una. È quello che è successo a unache, dopo aver assistito alla lite furibonda durante il ricevimento, ha dovuto vedere le immagini dei loro famigliari ricoperti di sangue in rete. Per questo marito e moglie e i rispettivi parenti hanno deciso di intentare causa all'hotel del banchetto nunziale, ilper aver violato la loroL'episodio risale al 12 ottobre scorso. Secondo quanto riporta il Daily Mail , ad aver pubblicato in rete e sui social il video della rissa sarebbe stato il personale. Tutto è iniziato quando uno degli invitati ha iniziato a sferrare calci e pugni agli altri. Quattro persone sono finite in ospedale, mentre la famiglia della coppia ha annunciato che farà causa al franchising a cinque stelle per "violazione della privacy". Il tutto dopo aver ricevuto dall'albergo di lusso una multa di 85mila sterline per danni, cosa che li ha spinti a inscenare una protesta in strada.«È ridicolo, - ha risposto un portavoce del Ramada - queste affermazioni sono tutte inventate. C'erano 500 persone al matrimonio che avrebbero potuto filmare». Le immagini mostrano gli uomini che si prendono a pugni e a calci mentre alcuni, tra cui gli sposi, cercano di separarli prima di essere trascinati nella rissa. Si sente anche un uomo che urla e grida al gruppo di calmarsi».«C'erano pugni che volavano dappertutto e abbiamo visto qualcuno essere portato in un'ambulanza, non è così che vuoi che un matrimonio finisca», ha dichiarato un testimone. «Era disgustoso. A un ragazzo il sangue gli colava dal viso».