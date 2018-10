Schiavizzato per 40 anni, liberato con un blitz: la fine dell'incubo per un 58enne

Giovedì 4 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ha vissutoper più di 40 anni, da quando era appena un adolescente: ora che ne ha 58, è stato liberato. È successo vicino a Carlisle, in Cumbria, una regione della Gran Bretagna non lontana dal confine tra Inghilterra e Scozia. Le autorità hanno liberato l’uomo con un raid nella notte, in cui è stato arrestato il responsabile della sua segregazione, unIl blitz è avvenuto a Houghton, in una casa mobile: «Abbiamo ricevuto una segnalazione, ci hanno parlato di quet’individuo che veniva trattato da schiavo -, Senior Investigating Officer della GLAA, che si occupa di questo tipo di reati - Inizialmente ci hanno detto che era lì da 40 anni. Non era mai successo prima per così tanto tempo, è disumano e incomprensibile, ma pare che sia andata proprio così».L’uomo, che per via del trauma subìto pare avere problemi di apprendimento, aveva un buon rapporto con i suoi vicini di casa, che spesso gli suggerivano di trasferirsi in un appartamento: ma davanti a questo tipo di proposte, diceva di non volersi muovere e di stare bene nel suo capanno. La realtà era molto diversa.