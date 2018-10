È un discorso che rivendica i risultati ottenuti sul fronte dell'economia come della politica estera, ma che soprattutto moltiplica le promesse per il futuro, quello con cui Theresa May ha chiuso oggi il congresso Tory di Birmingham cercando di reagire alle critiche e alle divisioni interne sulla Brexit. «Siamo il partito delle opportunità», ha sostenuto la premier, elencando gli esempi di tre figure presenti in sala:«figlio di immigrati pachistani divenuto ministro dell'Interno»;, nato in una famiglia giamaicana e presentato giusto oggi come prossimo candidato conservatore a sindaco di Londra; e, lesbica e «in attesa di un figlio con la sua compagna, che potrebbe essere la prossima first minister della Scozia».Quanto alle politiche del governo, May ricorda le misure sociali prese di recente, ma anche il rigore di bilancio che ha consentito l'avvio di un calo del debito pubblico. Poi parla di tagli di tasse, di nuove risorse per la sanità e l'edilizia e annuncia un congelamento delle accise sul carburante. Contesta con durezza le ricette laburiste di spesa pubblica e i piani di ri-nazionalizzazione di Jeremy Corbyn come un modo per «impoverire» il Paese, gli stessi lavoratori e i giovani, ma nel contempo tratteggia il Partito Conservatore come una forza che difende «un libero mercato ben regolato». «Un mercato che vogliamo aggiustare, non distruggere», afferma.Infine indica la necessità, dopo un decennio di rigore, di far sentire alla gente che lavora duramente che i loro sacrifici «hanno pagato», che «la fine dell'austerità è in vista». Noi - giura - «non siamo il partito dei pochi e neppure dei molti, ma di tutti coloro che lavorano, rispettano le leggi e pagano le tasse».