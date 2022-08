Aerei russi violano lo spazio aereo dell'Alaska, comdando di difesa nordamericano: «Pronti a rispondere»

Russia viola lo spazio aereo dell'Alaska, Stato degli Usa. Il comando di difesa aerospaziale nordamericano ha rivelato una terza violazione dello spazio aereo da parte di un aereo militare russo tra l'8 e il 10 agosto. Martedì la Cnn aveva riferito due violazioni di aerei militari russi nell'Adiz, lo spazio aereo internazionale adiacente all'Alaska, che si estende più di 160 chilometri dal territorio degli Stati Uniti.

Le violazioni sono accadute nel corso di questa settimana. Due aerei di sorveglianza russi sono entrati nella zona di identificazione della difesa aerea dell'Alaska. Un'area al di fuori dello spazio aereo degli Stati Uniti . Mentre gli aerei stranieri possono volare legalmente lì, come riporta Alaska News, l'ingresso nella zona è considerato un atto di aggressione e gli Stati Uniti controllano gli aerei nell'area. Martedì, la regione del NORAD dell'Alaska ha dichiarato che l'aereo era entrato nella zona di difesa aerea dell'Alaska due volte nei due giorni precedenti.

I due aerei russi non sono entrati nello spazio aereo sovrano degli Stati Uniti o del Canada, secondo il NORAD, il comando di difesa aerospaziale nordamericano. Gli aerei russi che volano nella zona di difesa aerea dell'Alaska sono abbastanza di routine, e si verificano alcune volte all'anno, ad esempio a gennaio, marzo e ottobre 2021.

I voli di questa settimana arrivano in mezzo alla crescente tensione tra Russia e Stati Uniti, che è aumentata da quando la Mosca ha invaso l'Ucraina a febbraio. Il NORAD traccia e identifica gli aerei nella zona di difesa con una rete "a strati" di satelliti, radar a terra, radar aviotrasportati e aerei da combattimento. «Rimaniamo pronti a impiegare una serie di opzioni di risposta in difesa del Nord America e della sovranità artica», ha affermato il NORAD.

On two separate occasions, over the past 2 days, the Alaskan NORAD Region detected, tracked and identified Russian surveillance aircraft entering and operating within the Alaskan ADIZ. The Russian aircraft did not enter American or Canadian sovereign airspace. #WeHaveTheWatch

