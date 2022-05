Il Regno Unito risponde alle minacce russe? Nuovo scudo antimissili «può spazzare via le armi nucleari di Putin»

La Gran Bretagna sta prendendo molto sul serio le minacce nucleari che arrivano dalla Russia. Recentemente Russia1, la tv di Stato che fa capo direttamente al Cremlino, ha rappresentato graficamente come il Poseidon (il missile nucleare che può essere lanciato da un sottomarino) potrebbe distruggere l'intero Regno Unito. «Farebbe sprofondare Londra», hanno detto, ghiacciando il sangue a chi ha visto le immagini. L'impegno di Boris Johnson per aiutare l'Ucraina sta mettendo a dura prova la pazienza di Putin. E i cittadini britannici vorrebbero sapere cosa ne sarebbe di loro, se il presidente russo decidesse davvero di ricorrere alle armi nucleari.

«Missile Poseidon può distruggere il Regno Unito con uno tsunami radioattivo»

Il sistema di difesa britannico

Ebbene, secondo quanto riporta l'Express, la Raf ha recentemente acquistato un radar in grado di individuare ed eliminare immediatamente il missile atomico in arrivo. Tuttavia, questo progetto da 533 milioni di sterline non sarà sviluppato completamente fino al 2029, a causa degli alti costi. Fino ad allora, il ministero della Difesa si dovrà affidare allo Sky Sabre, l'attuale sistema di difesa antimissilistica introdotto lo scorso dicembre, che si trova nella base Raf Fylingdales. Il Ministero della Difesa ha fatto sapere che questo sistema è dotato di tre componenti chiave, che gli consentono di operare in 15 km di «spazio di battaglia».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Maggio 2022, 17:47

