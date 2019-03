«I rom, rapiscono i bambini»: scatta la caccia all'uomo ma è una fake news. Due agenti feriti

«Nicoletta Indelicato ammazzata per soldi, Margareta e Carmelo la usavano come bancomat»​

Ultimo aggiornamento: 15:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Spedizioni punitive,, una ventina di fermi e anche. Tutto scatenato da unadiffusa sui social, all'interno di gruppi di quartiere. Diverse persone di, infatti, sono state vittime di una vera e propria caccia all'uomo dopo la diffusione di unadecisamente diffamante.«Ci sono rom che rapiscono i bambini per ucciderli e vendere i loro organi nel mercato clandestino», aveva scritto qualcuno sui social. La rabbia e l'indignazione per un'accusa totalmente infondata hanno fatto scatenare una serie di violenze a, nella banlieue di Seine-Saint-Denis. In molti hanno deciso di dare laed è dovuta intervenire la polizia per salvare alcune persone dal linciaggio. Non sono mancati anche gli scontri tra gli agenti e gli autori delle violenze: due di loro sono addirittura finiti in ospedale.