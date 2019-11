Rolls-Royce si dà all'aeronautica: via alla progettazione di aerei ibridi, ma non nel Regno Unito

Giovedì 7 Novembre 2019, 14:34

Non solo auto di lusso: lasta pensando di approdare anche nell'. La celebre azienda inglese, infatti, è pronta a investire e lavorare, in, ad un progetto molto ambizioso: quello di realizzare piccolista collaborando con, una compagnia di design aerospaziale tedesca e con alcuni ricercatori dell'università di Brandeburgo. L'obiettivo è quello di utilizzare unper i jet in cui l'elettricità è in grado di alimentare il motore necessario per l'attivazione delle eliche.Il progetto, ovviamente, è destinato solo ai, ma è stato già avviato. L'obiettivo è di renderlo realtà nel giro di due anni e le ricerche sono state finanziate dal governo del Land e da fondi dell'Unione Europea. Non mancano le polemiche, però, sulla decisione di Rolls-Royce di investire all'estero e non in Gran Bretagna. C'è chi accusa la Brexit, ma gli esperti non sono d'accordo: «Il problema non è l'uscita dall'Ue, ma lo scarso interesse degli ultimi anni a investire, nel Regno Unito, in progetti di ingegneria».