Rinuncia al trono per sposare una miss russa, dopo appena sette mesi arriva il divorzio

Giovedì 18 Luglio 2019, 22:09

Era il, ma hadi una ex. Peccato che le cose non siano andate proprio comeaveva sperato: dopo appena sette mesi di matrimonio, e la nascita di un figlio, per lui è giunto il divorzio.Il sultano di Kelantan, 50 anni ad ottobre, aveva conosciuto due anni fa, durante un viaggio in Europa,, vincitrice dinel. Dopo una cena con conoscenti comuni, l'uomo si era presentato come re della Malesia e la ragazza, che oggi ha 25 anni, pensò che fosse uno scherzo. I due si erano poi scambiati il numero di telefono e da lì è iniziata una frequentazione culminata in una vera e propria relazione.Quandoaveva chiesto adi sposarlo, la ragazza aveva deciso di convertirsi all'Islam ma, sorprendentemente, il matrimonio, nel novembre 2018, fu celebrato a Mosca e non in Malesia. La cerimonia fu molto particolare, essendo stata celebrata secondo le leggi islamiche (cibo halal e zero alcool), ma con un particolare ballo nuziale sulle note di All of me di John Legend. Il tutto di fronte a pochissimi invitati: un fatto, questo, che scatenò diverse polemiche in Malesia, insieme all'esposizione mediatica della ragazza (ex miss, ma anche concorrente di un popolare reality show).Di fronte alle furenti polemiche,aveva deciso di rinunciare al suo mandato sul trono (in Malesia si tratta di una carica circolare della durata di cinque anni) per amore di, che aveva anche scelto ildi. Dopo appena sette mesi di matrimonio e la nascita di un figlio, però, qualcosa non è andato e la coppia ha deciso di. Poco male per Muhammad V: la rinuncia al trono non è definitiva e ora il sultano può aspirare a tornare in carica nei prossimi mesi...