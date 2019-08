Riconosce il bullo che lo perseguitava a scuola, lo uccide dopo 50 anni a una cena di classe

Giovedì 29 Agosto 2019, 17:22

Dopo anni dalla fine della scuolaThanapat Anakesri, un 69enne thailandese ha aspettato. Approfittando di unaha ucciso il compagno che in passato era stato crudele con lui con una pistola e poi si è dato alla fuga.La tragedia si è consumata sabato scorso in un locale di Ang Thong, nella Thailandia centrale, dove si erano riuniti una ventina di ex compagni di scuola per una rimpatriata. Tutto sembrava andare per il meglio fino a quando, a fine pasto, il 69enne non ha affrontato Suthat Kosayamat, ricordandogli le sue azioni quando era un ragazzo. L'uomo ha preteso le scuse ma Kosayamat ha detto di non ricordare nulla di quello che gli stava raccontando e che non si sarebbe scusato mandando su tutte le furie Anakesri.Anakesri ha così estratto la pistola e ha ucciso il suo ex bullo davanti a tutti prima di darsi alla fuga. La vittima è stata subito soccorsa ma purtroppo non c'è stato nulla da fare mentre le autorità sono ancora sulle tracce del suo assassino. In passato il 69enne si era lamentato del bullismo, all'organizzatore della festa aveva parlato dei trascorsi con l'ex compagno, ma nessuno avrebbe mai pensato potesse arrivare a tanto.