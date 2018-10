Arrestata una coppia, avevano resti umani in un passeggino. E la polizia fa una scoperta choc

Una coppia di messicani, un uomo e una donna, è finita in manette a, in Messico, un sobborgo a nord-est della capitale Città del Messico: i due trasportavano un passeggino in cui sono stati trovati resti umani, e sono sospettati di aver ucciso almeno dieci donne. A dare la terribile notizia è stato ieri l'ufficio del Pubblico Ministero, e centinaia di persone sono scese in strada con candele e fiori bianchi per chiedere la fine dei femminicidi in tutto il Paese.Un giudice ha ordinato l'incarcerazione dei due per tutta la durata dell'inchiesta, che punta ora a stabilire l'identità delle vittime.- sono sospettati di aver ucciso anche altre donne: la Procura messicana ha dichiarato che dopo il loro arresto, avvenuto giovedì, sono stati perquisiti due edifici ed è stata fatta una scoperta choc. Resti umani contenuti in otto secchi, con una capacità di 20 litri ciascuno e ricoperti di cemento, e altri ancora congelati in un frigorifero avvolti in sacchetti di plastica.