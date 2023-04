Nuovo record mondiale di flessioni: papà ne fa 3.206 in un'ora «per mostrare al figlioletto di un anno che nulla è impossibile»

Lucas Helmke ha battuto il record mondiale di flessioni con 3.206 faticosissimi piegamenti in 60 minuti. L'uomo, un papà australiano di 33 anni, ha scritto il suo nome nel guinness dei primati abbattendo il precedente record di ben 24 flessioni, stabilito solo pochi mesi prima da un altro australiano, Daniel Scali.

Nuovo record mondiale: 3.206 flessioni

Il contabile Lucas Helmke, 33 anni, di Brisbane, in Australia, ha registrato una media di oltre 53 flessioni al minuto per stabilire il nuovo record, secondo il Guinness World Records. Helmke, dopo la grande fatica, ha dichiarato che voleva essere fonte di ispirazione a suo figlio di un anno per «mostrargli che nulla è impossibile».

Il duro allenamento

Helmke, che si è allenato per più di due anni per battere il record, ha raggiunto l'impresa nella sua vecchia palestra di powerlifting, Iron Underground, a Brisbane. Ogni piegamento doveva essere eseguito con una perfetta esecuzione di movimento per essere considerato valido, e solo 34 (solo l'1%) dei suoi piegamenti sono stati scontati a causa di una non perfetta esecuzione. Per ottenere la forma perfetta, il corpo deve essere mantenuto dritto e abbassato per avere un angolo di almeno 90 gradi al gomito.

Questa è la quarta volta in tre anni che viene stabilito un nuovo record per questa particolare impresa. Helmke non intende riposare sugli allori e ha dichiarato di voler stabilire un’altra serie di record sulle flessioni.

