«Ometto iroso, mi ha fatto pagare da bere con l'inganno»: la recensione su Tripadvisor e la risposta del titolare

di Tommaso Cometti

Può capitare di ricevere una recensione negativa su TripAdvisor, e bisogna accettarla di buon grado. Questa volta, però, il proprietario di un pub londinese si è ribellato: l'autrice di una recensione del suo pub, infatti, lo aveva definito “un piccolo uomo iracondo”. Il tutto è avvenuto per colpa...di un cocktail. La cliente, infatti, si era servita autonomamente dello shaker automatico, pensando di non dover pagare la consumazione ma, al momento di pagare il conto, ha dovuto sborsare 13 euro per la consumazione.

Come riporta il Daily Mail, il titolare del pub (il Red Lion & Sun) ha voluto rispondere alla recensione negativa, esprimendo le sue ragioni.

Il cocktail della discordia

Heath Ball, il proprietario, ha raccontato: «Ha bevuto tutto il giorno, i cocktail avevano dei prezzi ben visibili. È la prima volta che mi capita una cosa del genere: chiunque capirebbe che non si può bere gratuitamente.

Durante l'alterco, Heath avrebbe detto alla cliente “che non occorre essere uno scienziato per capire” che occorre pagare un cocktail. «Mi ha lasciato di stucco, mai capitato niente del genere prima d'ora. Adesso, abbiamo messo un cartello, a scanso di equivoci», ha chiosato il titolare.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Novembre 2023, 15:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA