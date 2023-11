Re Carlo, l'omaggio alla Regina Elisabetta nel primo discorso in Parlamento Il Re non ha esitato a menzionare la sua «amata madre», nel suo primo discorso in Parlamento da monarca







di Redazione web Fa discutere il primo discorso di Re Carlo in Parlamento in qualità di monarca: già l'anno scorso Carlo evava pronunciato il discorso al posto della madre Elisabetta, ma era avvenuto prima della sua incoronazione, tant'è che la corona, era stata posta sulla seduta che avrebbe dovuto occupare la regina. Indossato il manto e la Corona Imperiale di Stato, Carlo accompagnato da Camilla, che indossava lo stesso abito dell' incoronazione, ha iniziato il suo primo "King's Speech" in onore dell'apertura del Parlamento, e il Re non ha esitato a omaggiare sua madre, la Regina Elisabetta II. Il discorso di Re Carlo in ricordo della Regina Elisabetta «Miei signori e membri del Commonwealth, è con la consapevolezza di questa eredità di servizio e devozione a questo paese affidata dalla mia amata madre, la regina Elisabetta II, che tengo il primo “discorso del re” in quasi 70 anni». Parole commoventi quelle del Re, che ha omaggiato la figura di Elisabetta II, in un momento così importante e tanto atteso per lui. Il monarca ha chiuso "il discorso del re" al Parlamento con l'abituale invocazione della "benedizione di Dio Onnipotente" sulle teste di chi guida politicamente la nazione Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Novembre 2023, 15:57

