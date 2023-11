In tempi di crisi, bisogna dare il buon esempio. E chi può farlo più di un Regina? Bando ad abiti sfarzosi e look eccessivamente costosi (capito Meghan?): per il primo discorso di suo marito Re Carlo in Parlamento, Camilla ha deciso di riciclare l'abito. E non uno qualunque: lo stesso che aveva indossato per l'incoronazione.