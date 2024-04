Rapisce e violenta una donna per strada, poi usa la sua carta di credito e viene individuato: «Pensava di farla franca»

di Redazione Web

Ha rapito in strada una donna e insieme a due complici l'ha violentata in macchina, poi ha utilizzato la sua carta di credito pensando anche di derubarla. Invece, quella mossa gli è costata 8 anni e 4 mesi di carcere. Dopo un processo alla Peterborough Crown Court, Florin Buti lo scorso giovedì è stato condannato in via definitiva.

Cosa è successo

I fatti risalgono al febbraio del 2022. Dopo due anni di processo è arrivata la condanna per il 19enne. L'uomo ha visto la vittima camminare da sola in Sydney Street a Londra e dopo averla costretta a salire in macchina, ineieme a due complici l'ha portata in un posto isolato per violentarla. Dopo lo stupro, Florin Buti ha utilizzato la carta di credito della vittima in una stazione di servizio.

Dalle indagini sono emersi filmati delle telecamere di videosorveglianza che mostrano i movimenti del gruppo prima del reato e il momento in cui la donna è stata portata sull'auto e portata via.

«Buti pensava di poter farla franca con la sua parte in questo orribile reato, ma si sbagliava», ha detto la pc Katie Housham.

